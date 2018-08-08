Российские офшоры — денежный «черный ящик» для своих — эксперт

Владивосток, , 09:52 — REGNUM Крайне вредна для российской экономики и даже опасна идея создания внутренних «офшоров для своих», считает кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, эксперт объяснил, почему он против новой финансовой системы.

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«Прежде всего, давайте определимся с формулировками. Называть «офшором» эти спецрайоны на острове Русский и в Калининградской области — неграмотно. Офшор — это территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний, ведущих деятельность за пределами страны. То есть офшорные деньги для принимающей страны — это подарок, в нашем же случае говорится о том, что российские деньги будут в специальных районах от кого-то (от российского бюджета?) прятаться.

Мы крупная страна с развитым финансовым рынком и в этом качестве приняты в «клуб» мировых держав. Россия воспринимается как страна с крайне жестким финансовым регулированием, поэтому повсеместно есть доверие к нашему финансовому рынку, биржам и ценным бумагам. Создание подобных «черных ящиков», вызовет закономерное недоверие, и наша финансовая система в глазах цивилизованного мира из категории «как в Лондоне» перейдет в категорию «как в Венесуэле». Теоретически исполнение всех деклараций о полной тайне эмитентов бумаг в рамках САР (специальных административных районов) может привести к тому, что Россию могут исключить из ВТО, FATF и в целом из «клуба» приличных в финансовом плане государств. Надеюсь, до печальных последствий не дойдёт.

Повторю, я сторонник «Свободного порта Владивосток» — этот проект уникально успешен, и именно потому что любая компания может стать резидентом СПВ. Эта система должна распространяться и дальше, именно здесь и надо применять преференции для инвесторов. Если преимущества САР распространить на всех резидентов СПВ, вот тогда мы получим колоссальный стимул экономическому развитию региона» — уверен Максим Кривелевич.

Эксперт привел наглядный пример: если поставить на переходе светофор и дать пульт для управления лишь отдельным пешеходам, то это будет светофор для своих, а на дороге начнется хаос. А если кнопка будет в свободном доступе, то все будут полноправными участниками движения. Так и с «оффшором».

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов о создании льготных зон работы для иностранных компаний на острове Русский во Владивостоке и острове Октябрьский в Калининградской области.

Резидентами офшорных зон смогут стать компании, зарегистрированные за рубежом. В то же время, согласно законопроекту, финансовые кредитные и некредитные организации, а также операторы платежных систем резидентами являться не будут.