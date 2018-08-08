Патентной системе налогообложения нужна модернизация — Счетная палата

Москва, , 09:48 — REGNUM Инструментом легализации самозанятых граждан Российской Федерации может стать патентная система налогообложения. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты (СП) по итогам мониторинга внедрения в стране патентной системы налогообложения.

«Патентная система налогобложения может стать инструментом легализации самозанятых граждан… при условии ее модернизации», — отмечают в СП.

В сообщении ведомства говорится, что ставка налога по патенту для самозанятых граждан должна находиться в диапазоне от 2 до 4% с обязательным включением в стоимость патента величины страховых взносов на пенсионное и медицинское обеспечение. Для самозанятых граждан страны получение патента должно осуществляться без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), в уведомительном порядке, в том числе с использованием электронных сервисов ФНС РФ, в налоговых инспекциях или в многофункциональных центрах, считают в Счетной палате.

Кроме того, отмечают в ведомстве, периодичность уплаты налога должна выбираться жителем страны самостоятельно в удобной для него форме (ежемесячно или ежеквартально), а объем сформированных пенсионных прав лица, работающего на патенте, для самозанятого должен быть выше величины прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе.

Отмечается, что патентную систему в РФ в 2017 г. применяли всего 287,8 тыс. ИП.