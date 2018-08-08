Борьба с маневром: в Госдуме предлагают госрегулирование цен на бензин

Москва, , 09:37 — REGNUM В Госдуме полагают, что налоговая политика РФ в части госрегулирования рынка нефти и нефтепродуктов недостаточно эффективна, в связи с этим группа депутатов во главе с Валерием Рашкиным (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект о государственном регулировании цен на бензин и дизельное топливо, передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, по мнению авторов законопроекта, основное регулирование цен на бензин сегодня — установка ставки акцизов и пошлин правительством. Однако правительство параллельно проводит так называемый налоговый маневр по одновременному повышению ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и снижению экспортных пошлин. Этот маневр поставил экспортёров нефти и нефтепродуктов в более привилегерованное положение, чем потребителей, на которых сказывается рост цен, отмечают авторы законопроекта.

Так, например, скачок цен на бензин и дизтопливо в первой половине 2018 года вызвал сильное недовольство население и рост социальной напряженности, считают депутаты. Поэтому парламентарии предлагают повысить уровень госрегулирования цен на бензин. Так, с их точки зрения, правительство каждый год должно устанавливать предельный уровень цен на бензин и дизельное топливо. Изменения предлагается ввести уже с 2019 года.

Между тем вопросы к налоговому маневру правительства есть и у самих нефтеэкспортеров. Так, накануне первый вице-президент «Роснефти» Павел Фёдоров заявил, что, несмотря на то, что основные параметры завершения налогового маневра уже приняты в виде закона, некоторые из них ещё открыты для обсуждения и будут проработаны в дальнейшем, пишут «Ведомости».

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