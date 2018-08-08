В Свердловской области уничтожили почти 100 тонн «санкционки»

Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Свердловской области с января 2015 по июль 2018 года было уничтожено 97 034 килограмма продуктов питания, запрещённых к ввозу в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

Напомним, запрет на ввоз был введён 6 августа 2014 года. А в январе 2015-го запрещённую к ввозу, но всё же ввезённую продукцию начали уничтожать. Из более 97 тонн под бульдозер пошло 95 762 кг фруктов и овощей, а также 1 272 кг продукции животноводства, в том числе различные сыры.

При этом только в 2018 году уничтожили около 15 тонн фруктов и овощей.