Рубль следит за долларом и рыночными настроениями

Москва, , 09:07 — REGNUM На торгах 7 августа рубль не показал значимых внутридневных изменений. «Россиянин» слегка укрепился к доллару и символически ослаб в паре с евро, отражая ситуацию на Форексе, где доллар перешел в отступление после подъема в начале недели. По итогам сессии пара доллар/рубль финишировала немногим ниже области 63,50 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Сейчас, когда основная волна эмоций по поводу потенциальных санкций прошла, рубль сосредоточился на традиционных факторах. В связи с утратой былой тесной связи с котировками нефти, российская валюта стала более зависимой от общих рыночных настроений и динамики доллара. «Американец» поддался фиксации прибыли после ралли, причем остается под давлением и на утренних торгах 8 августа, что при прочих равных, сулит рублю дальнейшее восстановление», — пояснил эксперт.

Что же касается настроений инвесторов, здесь бегство от рисков может возобновиться, поскольку тема торговой войны вернулась на передний план после того, как Штаты сообщили, что решение о повышении тарифов для китайских товаров на 25% вступит в силу через две недели.

«На этом фоне положение рисковых активов может ухудшиться, а спрос на доллар — вернуться в тревожном ожидании ответной реакции Пекина. Так, не исключено, что в краткосрочной перспективе доллар/рубль попытается вернуться выше 63,50 руб.», — считает Ковалев.

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