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Медведев поручил разработать программу по водообеспечению Крыма

Экономика

Полуостров испытывает дефицит воды с 2014 года

Медведев поручил разработать программу по водообеспечению Крыма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 8 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Минприроды России сформирует рабочую группу по обеспечению водой Крыма и других вододефицитных регионов. Соответствующее поручение премьер-министра Дмитрия Медведева публиковано на официальном портале правительства.

В состав межведомственной рабочей группы войдут представители оборонного ведомства, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, а также заинтересованных регионов.

«В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.

Поручение дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, которое состоялось в Севастополе 30 июля. Об итогах его выполнения правительству должно быть доложено до 10 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года, когда был перекрыт Северо-Крымский канал, полуостров испытывает дефицит воды. Наиболее серьезные проблемы с водой — в населённых пунктах Феодосийско-Судакского региона, Керчи и Ленинском районе.

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Проблема нехватки питьевой воды
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