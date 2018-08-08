Медведев поручил разработать программу по водообеспечению Крыма

Москва, , 09:06 — REGNUM Минприроды России сформирует рабочую группу по обеспечению водой Крыма и других вододефицитных регионов. Соответствующее поручение премьер-министра Дмитрия Медведева публиковано на официальном портале правительства.

В состав межведомственной рабочей группы войдут представители оборонного ведомства, госкорпорации «Росатом», Российской академии наук, а также заинтересованных регионов.

«В рамках указанной рабочей группы разработать и представить программу по решению вопросов ликвидации дефицита воды в субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.

Поручение дано по итогам совещания о социально-экономическом развитии Крыма и Севастополя, которое состоялось в Севастополе 30 июля. Об итогах его выполнения правительству должно быть доложено до 10 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2014 года, когда был перекрыт Северо-Крымский канал, полуостров испытывает дефицит воды. Наиболее серьезные проблемы с водой — в населённых пунктах Феодосийско-Судакского региона, Керчи и Ленинском районе.