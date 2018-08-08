Нефтяники хотят обсудить с Путиным «налоговый маневр» — СМИ

Москва, , 08:59 — REGNUM Представители нефтяных компаний намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным «налоговый маневр», несмотря на то, что закон уже подписан главой государства. Об этом рассказали газете «Ведомости» три собеседника в нефтяных компаниях и подтвердили три чиновника.

По данным источников, совещание по данной теме может пройти в конце августа, когда президент РФ в Кемерово проведет комиссию по ТЭКу. Собеседники издания отмечают, что на самом заседании налоговый маневр обсуждаться не будет.

Источники отмечают, что представители нефтяных компаний планируют обсудить с главой государства акцизы на нефтепродукты после декабря 2018 года.

Напомним, ранее глава РФ Владимир Путин подписал пакет законов о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.

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