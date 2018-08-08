На Украине представили три прогноза развития экономики

Киев, , 08:58 — REGNUM Три сценария развития экономики Украины на 2019−2021 годы представило министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, сообщают 8 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, МЭРТ представил пессимистический, базовый и оптимистический прогнозы. При базовом прогнозе экономика будет понемногу расти, инфляция снижаться, и к 2021 году рост ВВП достигнет 101,6% от уровня 2013 года.

Оптимистичный прогноз предусматривает, что Киев сможет получить кредиты от Международного валютного фонда (МВФ) и других инвесторов. Рост ВВП составит 6,1%, разрыв между экспортом и импортом будет увеличиваться.

При пессимистическом сценарии рост ВВП составит всего 1,6% — меньше, чем в 2018 году.

Напомним, МВФ отказывается выдать Киеву кредит до создания антикоррупционного суда и повышения цен на газ.

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