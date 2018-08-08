Токио теряет «экономический козырь»: эксперт из Японии о посещении Курил

Токио, , 08:51 — REGNUM Японский военный аналитик Ю Коидзуми, посетивший в конце июля южные Курилы впервые с 2013 года, поделился в блоге на Yahoo News Japan своими впечатлениями от изменений, произошедших в регионе за последние пять лет.

Наиболее всего Коидзуми поразили изменения в инфраструктуре Кунашира. Он отметил, что во время его прошлого визита на острове было заасфальтировано всего несколько дорог и начиналась реконструкция некоторых зданий. Теперь же, отметил он, в Южно-Курильске заасфальтированы практически все дороги, появились как отремонтированные, так и новые строения. Отдельно Коидзуми отметил в качестве «великолепных строений» новый Дом культуры и большой спортивный центр.

«Для российской глубинки это достаточно высокий уровень, и у меня сложилось впечатление, что местные жители довольны условиями проживания», — написал эксперт.

Коидзуми также обратил внимание на достаточно высокую по сравнению с другими российскими регионами заработную плату жителей южных Курил, которая составляет в среднем 52 тысячи рублей, а в крупных компаниях — 72 тысячи рублей. Вместе с тем он отметил, что отчасти это компенсируется высокими ценами ввиду удалённости островов от материка.

Эксперт сделал заключение, что по мере развития южных Курил всё меньшую ценность будет представлять «экономический козырь в рукаве Японии», и для реализации планов по развитию совместной хозяйственной деятельности в этих условиях «необходимо продумать о том, что сможет дать наибольший эффект».

Напомним, что Япония претендует на четыре острова в южной части Курильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), ссылаясь при этом на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция России состоит в том, что южные Курилы вошли в состав СССР (государством-продолжателем которого стала Россия) по итогам Второй мировой войны и что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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