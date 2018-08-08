«Роснефть» вернула себе звание самой дорогой компании в РФ

Москва, , 08:45 — REGNUM Компания «Роснефть» вновь стала лидером по капитализации на российском рынке ценных бумаг. Это следует из данных торгов на Московской бирже.

Перед закрытием торгов 7 августа «Роснефть» обошла по капитализации Сбербанк. В 18:45 мск этот показатель для «Роснефти» вырос до 2,04% до 4,534 трлн рублей. Показатель Сбербанка с учетом привилегированных акций составил 4,532 трлн рублей.

Акции нефтегазовой компании к закрытию торгов подорожали 2,04% и достигли в цене 426,9 рубля за одну акцию. Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 1,03% — до 201,79 рубля за бумагу, привилегированные акции — до 176,65 рубля за бумагу (— 0,64%).

«Роснефть» являлась самой дорогой из российских компаний с апреля по ноябрь 2016 года. Позже лидерство перешло к Сбербанку. На третьем месте сегодня — «Газпром».

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