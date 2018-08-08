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Медведев выделил 1 млрд рублей на строительство школ в трех регионах РФ

Экономика

Деньги выделяются из резервного фонда правительства

Медведев выделил 1 млрд рублей на строительство школ в трех регионах РФ
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 8 августа 2018, 08:35 — REGNUM  Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на софинансирование строительства школ в трех регионах страны, соответствующий документ опубликован 8 августа на сайте правительства.

Так, деньги были выделены на строительство школы на 120 мест в поселке Якшанга в Костромской области и на создание 1100 новых мест в общеобразовательных организациях в жилом районе «Солнечный-2» в Саратове.

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Также деньги выделяются на разработку проектно-сметной документации на строительство образовательного комплекса в Сочи Краснодарского края.

Средства в размере 1,013 млрд рублей выделяются из резервного фонда, соответствующий документ был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 августа, следует из справки к распоряжению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее единственная школа в селе Старая Суртайка в Алтайском крае, о сохранении которой Владимира Путина попросили местные жители в ходе «прямой линии», была укомплектована преподавательским составом и всем необходимым для организации учебного процесса.

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