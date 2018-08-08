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Паромная переправа вновь связала Сахалин и Японию

Экономика

Путь занимает 4,5 часа

Корсаков, Сахалинская область, 8 августа 2018, 08:31 — REGNUM  Паром сообщением Корсаков — Вакканай отправился в первый рейс. Судно доставило на японский остров Хоккайдо 13 пассажиров, сообщают 8 августа «Сахалин-Курилы».

Перевозки осуществляет компания «Дальтранссервис». Паром «Пингвин-32» будет курсировать между Сахалином и Японией в августе и сентябре, отправляясь из порта Корсаков по понедельникам, средам и пятницам, из Вакканая — по вторникам, четвергам и субботам.

Путь от Сахалина до Хоккайдо занимает 4,5 часа.

С каждым днем число желающих воспользоваться переправой растет. Пассажиры покупают билеты в кассах или через интернет. Около 80% билетов на период до конца августа уже распроданы.

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