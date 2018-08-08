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«Укроборонпром» снова попался на коррупционных схемах

Экономика

В «Спецтехноэкспорте», предприятии «Укроборонпрома», все обвинения отрицают

Киев, 8 августа 2018, 08:23 — REGNUM  Украинское предприятие «Спецтехноэкспорт», входящее в госконцерн «Укроборонпром», подозревается в перечислении 198 млн гривен ($7,33 млн) фиктивной фирме, сообщают 7 августа «Украинские новости».

Согласно сообщению, государственная фискальная служба Украины с октября 2017 года ведет расследование по данному делу. Ведомство настаивает, что «Спецтехноэкспорт» уплатил $7,33 млн ООО «Картер групп», которое позже сменило название на ООО «Пром Инфо». Следствие считает, что «Картер групп» является фиктивной фирмой, созданной для прикрытия мошеннических схем.

В «Спецтехноэкспорте» отрицают обвинения и заявляют, что за оплатой указанной суммы наблюдала госслужба экспортного контроля.

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Напомним, ранее министерство обороны Украины было заподозрено в мошеннических схемах с закупками подержанных БМП из Польши по цене новых.

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