США увеличат пошлины на экспорт из КНР до $50 млрд с 23 августа

Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Объём китайских товаров, которые будут облагаться 25-процентной пошлиной при экспорте в США, увеличится до $50 млрд. Соответствующие данные обнародовали в аппарате торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Как сообщается, с 23 августа будут введены пошлины на общую сумму в $16 млрд в дополнение к ранее введенным с 6 июля пошлинам на сумму $35 млрд.

Под новые пошлины попадут китайские мотоциклы, тракторы, моторы и сельхозоборудование, металлургическая продукция и заводское оборудование, радиотехнические схемы, синтетические и полимерные изделия и прочие товары.

Напомним, что президент США Дональд Трамп первоначально анонсировал пошлины на экспорт из КНР на общую сумму $50 млрд в год, однако позднее их объём был снижен под давлением американского бизнеса.

Китай выступает против войны пошлин в США, но вынужденно принимает ответные меры. В начале августа в Пекине заявили о готовности ввести 25-процентные пошлины на поставки американского сжиженного природного газа. Китай является одним из основных потребителей данной продукции.

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