«Если не увеличить возраст, кормить пенсионеров будет некому»

Горно-Алтайск, , 08:09 — REGNUM Население воспринимает тяжело повышение пенсионного возраста, особенно те, кто уже рассчитывали уйти на пенсию, но эта пенсия отодвигается. Также вызывает опасение, буде ли большое количество рабочих мест, чтобы те, кому отодвинули уход на пенсию, смогли трудоустроиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» «Ассамблея народов Республики Алтай», председатель регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Республике Алтай, ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин.

На сегодняшний день человеку в возрасте 45+ практически невозможно устроиться на работу, работодатели не берут даже людей после 40 лет. Поэтому при повышении пенсионного возраста государство должно жёстко контролировать ситуацию с трудоустройством граждан, которым продлили выход на пенсию.

«Но, несмотря на все отрицательные моменты, мера необходимая, иначе страна просто не выживет, если меньшая часть трудоспособного населения будет кормить большую массу пенсионеров. Повышение пенсионного возраста — не очень приятная для многих жителей России мера, но этот шаг надо сделать обязательно. Если с её реализацией тянуть дальше, то процесс может приобрести необратимый характер», — высказал свое мнение Бабин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»