Среда, 8 Августа 2018 года
08:56:42 МСК

Строительство обходной дороги вокруг Хабаровска завершено на 12%

Экономика

Стройка идет ударными темпами с использованием современных технологий

Хабаровск, 8 августа 2018, 07:42 — REGNUM  Готовность обхода Хабаровска в настоящее время составляет 12%, сообщила 8 августа пресс-служба Минвостокразвития. Стройка идет ударными темпами: на объекте отсыпают земляное полотно, возводят путепроводы и переносят инженерные коммуникации, на месте которых будет проходить трасса.

Отмечается, что строительство осуществляется с применением современных технологий: производство балок и для мостов, и путепроводов осуществляется прямо на месте. Такой подход позволяет в несколько раз уменьшить время на изготовление и монтаж основных конструкций.

«Этот проект уже дает значительный экономический эффект в виде дополнительных рабочих мест и заказов для наших предприятий», — сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во время инспекции объекта.

Сдача объекта запланирована на октябрь 2020 года. После дорога три месяца будет эксплуатироваться в тестовом режиме бесплатно, а с 2021 года за проезд будет взыматься плата. Предполагается, что в рамках проекта будет возведено 24 моста и путепровода, 5 транспортных развязок.

Читайте ранее в этом сюжете: Трасса «Обход Хабаровска», представленная в Москве, соединит ТОРы региона

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить