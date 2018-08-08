Строительство обходной дороги вокруг Хабаровска завершено на 12%

Хабаровск, , 07:42 — REGNUM Готовность обхода Хабаровска в настоящее время составляет 12%, сообщила 8 августа пресс-служба Минвостокразвития. Стройка идет ударными темпами: на объекте отсыпают земляное полотно, возводят путепроводы и переносят инженерные коммуникации, на месте которых будет проходить трасса.

Отмечается, что строительство осуществляется с применением современных технологий: производство балок и для мостов, и путепроводов осуществляется прямо на месте. Такой подход позволяет в несколько раз уменьшить время на изготовление и монтаж основных конструкций.

«Этот проект уже дает значительный экономический эффект в виде дополнительных рабочих мест и заказов для наших предприятий», — сообщил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт во время инспекции объекта.

Сдача объекта запланирована на октябрь 2020 года. После дорога три месяца будет эксплуатироваться в тестовом режиме бесплатно, а с 2021 года за проезд будет взыматься плата. Предполагается, что в рамках проекта будет возведено 24 моста и путепровода, 5 транспортных развязок.

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