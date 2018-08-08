«Решение еще не принято»: Маск объяснил желание выкупить акции Tesla

Пало-Альто, США, , 07:37 — REGNUM Основатель и глава корпорации Tesla Илон Маск не принял окончательного решения о выкупе акций компании и превращения ее в закрытую акционерную компанию, об этом он заявил в обращении к сотрудникам организации, опубликованном на сайте Tesla.

По его словам, в качестве акционерной компании Tesla подвержена колебаниям цен на акции, что сказывается на всех, кто работает в компании и является ее акционером.

Кроме того, отметил Маск, на корпорацию «давят» и ежеквартальные отчеты, что заставляет выбирать между решениями, правильными для одного квартала, но не являющимися таковыми в долгосрочной перспективе.

«Окончательное решение еще не принято, но это следует сделать для того, чтобы создать условия, в которых Tesla могла бы работать наилучшим образом», — отметил глава корпорации, добавив, что решение о выводе с биржи будет вынесено на собрание акционеров.

Напомним, ранее Илон Маск на своей странице в Twitter заявил о планах выкупа акций Tesla по $420 и вывода корпорации с биржи. На фоне данной информации курс акций компании к закрытию нью-йоркской биржи вырос на 10%, до $379 (+$37,58).

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