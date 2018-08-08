Правительственный фонд Татарии обвинил «Татфондбанк» в злоупотреблении

Казань, , 07:35 — REGNUM Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте РТ» не смогла расторгнуть договор ипотеки, заключённый как обеспечение по долгам третьего лица, кредитором которого выступал банкрот «Татфондбанк». Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 7 августа 2018 года оставил без изменения первоначальное решение, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Еще в рамках слушаний в первой инстанции Госжилфонд РТ, созданный указом главы региона в 1995 году, обвинил банк, в котором доля республики составляла 40%, в «злоупотребления правом», выразившимся «в заключении договора залога по заведомо невозвратным кредитам». Определение второй инстанции пока не вступило в законную силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В мае 2016 года, когда «Татфондбанк» еще не лишился лицензии и не был признан банкротом, между ним и Госжилфондом РТ был заключён договор об ипотеке, который выступал обеспечением надлежащего исполнения обязательств ООО «МетИнвест» по девяти кредитам от 2013−2015 годов. Фонд обязался предоставить в залог принадлежащие ему акции, земельные участки в обеспечение исполнения обязательств ООО, а последний — «обязалось оплатить ГЖФ вознаграждение за предоставление залога в размере 1% годовых от залоговой стоимости имущества за фактическое количество дней действия договора о залоге».

В мае 2017 года ООО было признано банкротом, и в отношении него открыто конкурсное производство. А за месяц до этого, в апреле 2017 года, был обанкрочен и сам «Татфондбанк», выдавший кредиты. ТФБ был включён в реестр требований к ООО «МетИнвест» в размере 1 177 904 928 рублей 86 копеек долга и 108 213 750 рублей 39 копеек процентов.

Госжилфонд РТ 19 февраля 2018 года обратился в Арбитражный суд РТ с требованием признать договор об ипотеке недействительным.

«Истец указывает, что при заключении спорного договора об ипотеке ПАО «Татфондбанк» заверял ГЖФ о хорошем финансовом состоянии и платёжеспособности ООО «МетИнвест» по кредитным договорам. Полагаясь на заверения банка, между фондом и заемщиком было заключено соглашение о предоставлении залога №27/13 от 06.05.2016 года, при этом заверение банка о хорошем финансовом состоянии заемщика являлось существенным условием при заключении фондом с заемщиком соглашения о предоставлении залога и заключении между фондом и банком договора об ипотеке», — отмечается в материалах дела.

Фонд уточнил, что в период заключения договора банк «оценил качество заемщика — ООО «МетИнвест» как «хорошее» вместо «среднее» при наличии фактов уплаты процентов и основного долга за счет денежных средств, предоставленных банком косвенно через третьих лиц». В дело были приложены выписки по расчетному счету ООО «МетИнвест», из которых следует, что вновь выдаваемые кредиты организациям ООО «Весна», ООО «Торбыт», ООО «Умная электроника», ООО «Люксор», ООО «Алнаир», ООО «Строительная Компания «Альбатрос», ООО «Автопаркинг», ООО «Грит Плюс» и кредиты, выданные ООО «МетИнвест», «направлялись на погашение долга и процентов по ранее выданным кредитам, в том числе по кредитам ООО «МетИнвест».

"ПАО «Татфондбанк», выдавая кредиты заемщику, заведомо знал о нецелевом использовании кредитов, в том числе, и ранее выданных кредитов. Тем самым банк вводил в заблуждение Центральный Банк Российской Федерации (регулятора) в момент выдачи кредитов и истца, как залогодателя, при заключении договора об ипотеке. Банк действовал недобросовестно, поскольку денежные средства, через другие компании возвращались на счета ПАО «Татфондбанк», на погашение ранее выданных кредитов. Поскольку названные обстоятельства, по мнению истца, свидетельствуют о наличии факта злоупотребления правом со стороны банка, выразившегося в заключении договора залога по заведомо невозвратным кредитам», — заявлял истец во время слушаний.

Суд, однако, отказал в удовлетворении требований, отметив, что «истцом не была опровергнута презумпция добросовестного осуществления банком своих гражданских прав», а «при заключении договора поручительства его стороны действуют на свой страх и риск, вследствие чего обязанность оценки степени риска заключения договора залога, который заключается в обеспечение возврата кредита заемщиком, лежит в равной мере и на залогодателе».

7 августа 2018 года решение Арбитражного суда РТ фонд не смог оспорить во второй инстанции.

Напомним, на сегодня в отношении бывшего председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина возбуждены несколько уголовных дел, в том числе в связи с мошенничеством, выразившимся в кредитовании юрлиц с сомнительной «биографией». Ущерб по уголовным делам уже превысил 50 млрд рублей.

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