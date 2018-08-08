Москва, , 07:10 — REGNUM На торгах 7 августа доллар понизился к рублю, его снижение составило к закрытию понедельника 0,4%. Пара евро/рубль также упала, хотя чуть поменьше, на 0,1%. Рубль дорожает на фоне растущей нефти, а также на ожиданиях аукциона по размещению ОФЗ, который пройдет 8 августа. В связи с этим трейдеры продают валюту и покупают рубль. Нефть марки Brent 7 августа продолжила рост, и к вечеру выросла на 1,17%, до $74,52 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Ожидания возможного ужесточения санкций США против России пока отошли на второй план. Тем временем, эксперты международного рейтингового агентства Moody’s недавно рассказали, что российская экономика будет способна выдержать ужесточение американских санкций, если Конгресс все-таки примет такое безумное решение.

Уверенность экспертов рейтингового агентства основана на том, что российская экономика сегодня зависит от доллара гораздо меньше, чем до санкций Запада. Кроме того, Россия продала значительную часть пакета казначейских облигаций США и вышла из состава крупнейших кредиторов этой страны. Такая информация создает положительный фон для валютного и фондового рынков.

Индекс российских гособлигаций RGBI 7 августа снова не показывал сильных движений, а к 18:00 слабо снизился на 0,06%. Вероятно, аукцион 8 августа поможет индексу облигаций выйти в плюс. Тем временем, пара EUR/USD оттолкнулась от минимумов вверх, и выросла во вторник на 0,3%. Пара доллар/рубль сегодня переместится на уровни в 63−64 руб. за доллар. Пара евро/рубль опять нас не удивляет, сегодня снова ждем коридора в 73−74 руб. за евро.

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