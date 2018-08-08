На Урале часть федеральной трассы может стать платной

Челябинск, , 07:09 — REGNUM В Челябинской области может быть построен первый на территории Уральского федерального округа участок платной автодороги. Он будет на участке трассы М-5 от Сатки до Миасса, сообщила корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного минэкономразвития Кристина Барсегян.

Сейчас участок возле хребта Уреньга — один из наиболее аварийных и напряжённых. Вопросом заинтересовался губернатор Борис Дубровский. Рассматриваются несколько вариантов создания здесь платной дороги с помощью механизма государственно-частного партнёрства. Специальную рабочую группу возглавляет вице-губернатор Руслан Гаттаров.

Участок будущей платной дороги составит в длину 68 км. На нём это расстояние автомобилисты смогут преодолевать в два раза быстрее, чем на бесплатном дублёре, который также будет. Легковые авто смогут проезжать за 37 минут вместо 67, а грузовики — за 45 вместо 97.