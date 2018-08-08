Муниципалитеты Югры тормозят «мусорную реформу»

Ханты-Мансийск, , 06:30 — REGNUM Общественники Югры выявили неготовность региона к переходу с 1 октября 2018 года на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Реформу тормозят муниципалитеты, которые не предоставили оператору ТКО информацию об образователях мусора, сообщили корреспонденту ИА REGNUM активисты ХМАО.

Информация об образователях мусора — физических и юридических лицах, индивидуальных предпринимателях — нужна для формирования предложений в региональную службу по тарифам и расчета начислений за вывоз мусора. Как пояснил заместитель губернатора ХМАО Алексей Забозлаев, плата за сбор и вывоз мусора будет браться с количества проживающих.

«Необходимо уже сейчас направлять указанным отходообразователям предложения о заключении договоров. Поскольку отходы тех лиц, которые не имеют договоров, либо складируются в контейнеры, закрепленные за другими отходообразователями, либо образуют так называемые несанкционированные свалки. В том и другом случае за их отходы платят добросовестные граждане и юридические лица», — считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре Константин Терновой.

Если собственник недвижимости, будь то дом, гараж или торговый павильон, будет иметь на руках договор на вывоз мусора, тогда у него не будет смысла сваливать мусор в неположенном месте, так как он заплатил за его сбор и вывоз, поясняют общественники смысл тотального заключения соглашений на вывоз ТКО.

Отмечается, что готовность к переходу к новой системе обращения с мусором готовы лишь три города в ХМАО — Сургут, Ханты-Мансийск и Нягань.

Напомним, ХМАО на сегодня — единственный на Урале регион, доверивший рынок обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) фирме, подконтрольной властям. За твёрдые коммунальные отходы ответственно АО «Югра Экология».

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