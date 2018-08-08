Лондонский суд снял арест с активов братьев Ананьевых

Лондон, , 04:55 — REGNUM Высокий суд Лондона снял арест со счетов и активов братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которые были заблокированы в июле, сообщает РБК.

Издание отмечает, что причиной снятия ареста стали перечисленные на счет судебного финансового управления 30 июля деньги на суммы в 11 млн евро и $15,6 млн. Эти деньги были перечислены в качестве обеспечительной меры, подчеркивает издание.

При этом сообщается, что истцы все равно намерены снова требовать блокировки активов Ананьевых для защиты своих интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля лондонский суд удовлетворил иски клиентов Промсвязьбанка и постановил заморозить активы экс-владельцев банка братьев Ананьевых. Также в марте 2018 года арбитражный суд Москвы арестовал активы компании Promsvyaz Capital B.V., которые также принадлежали Ананьевым.

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