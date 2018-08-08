Дефицит бюджета нижегородского Бора «прикроют» коммерческим кредитом

Бор, Нижегородская область, , 04:18 — REGNUM Администрация города Бор Нижегородской области планирует взять коммерческий кредит на 60 млн рублей при утверждённом дефиците бюджета свыше 71 млн рублей. Аукцион по выбору кредитной организации пройдёт 27 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком выступает департамент финансов администрации городского округа город Бор. Заём будет оформлен в виде возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности. По условиям тендера, кредит должен быть предоставлен на 1095 дней с даты заключения контракта.

На выплату процентов из бюджета городского округа планируется потратить 14 822 876,72 рубля. При этом выплата запланирована производить частями, начиная с 2018 года — 1 613 835,62 рубля. 4,95 млн рублей определены к выплате в 2019 году, ещё столько же в 2020 году и оставшиеся 3 309 041,1 рубля — в 2021 году.

В документации уточняется, что кредит оформляется «для финансирования дефицита бюджета городского округа город Бор Нижегородской области».

Напомним, бюджет округа на 2018 году принят со следующими параметрами: доходы — 2 766 150,6 тыс. рублей, расходы — 2 837 348,7 тыс. рублей и дефицит — 71 198,1 тыс. рублей.

На начало июля 2018 года муниципальный внутренний долг округа составляет 95 646 250 рублей против 173 146 250 рублей на 1 января 2018 года. Размер коммерческих кредитов к 1 июля составляет 45 млн рублей, ещё 50 млн рублей — бюджетные кредиты, а оставшиеся 646 250 рублей — муниципальные гарантии.

Численность населения округа — 121 тыс. человек.