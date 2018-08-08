Вне конкуренции. Металлургические гиганты РФ подстраховались от Китая

Москва, , 04:19 — REGNUM Защитить российский рынок от конкуренции со стороны иностранных производителей стального проката намерены отечественные промышленные гиганты — Магнитогорский металлургический комбинат (ММК), Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) и «Северсталь», пишет газета «Ведомости».

Три компании обратились в Евразийскую экономическую комиссию, инициировав расследование в отношении импортируемой конкурентной продукции — холоднокатаного проката, горячекатаного проката и проката с покрытием — из Китая, Южной Кореи и Украины.

Эта продукция, ввозимая на территорию Евразийского экономического союза, может, по мнению российских производителей, расширить свой рынок за счет России после введения Вашингтоном ограничительных мер. До сих пор эти страны активно поставляли продукцию в США, а также в страны Европейского союза и в Турцию.

Комиссия ЕЭС уже подсчитала, что прирост импорта проката с покрытием может в результате достичь 88,2% вследствие переориентации поставок с рынка США, с рынка ЕС — 285,9% и с рынка Турции — 33,1%.

Напомним, Вашингтон начал торговую войну с Китаем, существенно ограничив объем импорта китайского металла.

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