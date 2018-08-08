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«Все пропало, шеф!»: Маск допускает вывод Tesla с биржи

Экономика

И думает о выкупе всех акций

«Все пропало, шеф!»: Маск допускает вывод Tesla с биржи
OnInnovation
Илон Маск

Пало-Альто, США, 8 августа 2018, 00:59 — REGNUM  Американский бизнесмен и глава корпорации Tesla Илон Маск рассматривает вариант выкупа всех акций Tesla, заявил Маск в своем Twitter.

«Я думаю о выкупе акций Tesla по $420. Финансирование обеспечено», — заявил Маск.

Ранее, согласно опубликованному отчету, компания Tesla показала антирекорд по убыткам компании — во втором квартале 2018 года корпорация потеряла $717,5 млн, что вдвое больше аналогичного показателя за тот же период в прошлом году. При этом в первом квартале убытки компании составили $709,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявления об убыточности компании Tesla, сразу после публикации отчета ее акции выросли на 11% и торговались на бирже по цене %334,18 за штуку.

Читайте ранее в этом сюжете: Tesla побила собственный рекорд по убыткам

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