«Все пропало, шеф!»: Маск допускает вывод Tesla с биржи

Пало-Альто, США, , 00:59 — REGNUM Американский бизнесмен и глава корпорации Tesla Илон Маск рассматривает вариант выкупа всех акций Tesla, заявил Маск в своем Twitter.

«Я думаю о выкупе акций Tesla по $420. Финансирование обеспечено», — заявил Маск.

Ранее, согласно опубликованному отчету, компания Tesla показала антирекорд по убыткам компании — во втором квартале 2018 года корпорация потеряла $717,5 млн, что вдвое больше аналогичного показателя за тот же период в прошлом году. При этом в первом квартале убытки компании составили $709,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на заявления об убыточности компании Tesla, сразу после публикации отчета ее акции выросли на 11% и торговались на бирже по цене %334,18 за штуку.

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