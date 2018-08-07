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Чиновников Ямала лишили автомобиля с картами Белоруссии и Казахстана

Экономика

Требования в описании госзакупки, по мнению прокурорских работников, «не отвечают понятию муниципальной нужды»

Чиновников Ямала лишили автомобиля с картами Белоруссии и Казахстана
andreas160578
Покупка автомобиля

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 7 августа 2018, 20:33 — REGNUM  На Ямале чиновникам отказали в покупке дорогостоящего автомобиля. Прокуратура города Лабытнанги выявила неэффективность использования бюджетных средств муниципальным предприятием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Прокурорских работников насторожило описание госзакупки автомобиля. К приобретаемому за 1 022 600 рублей транспортному средству предъявлялись требования: рулевое колесо с кожаной обивкой, круиз-контроль, мультимедийная система, наличие навигационной системы с картами Российской Федерации, Белоруссии, Украины, Казахстана.

«Предъявляемые требования в описании закупки не отвечают понятию муниципальной нужды, поскольку не влияют на исполнение возложенных на органы местного самоуправления полномочий», — поясняют в прокуратуре ЯНАО.

В итоге закупка автомобиля муниципальным предприятием отменена.

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Государственные закупки
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