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Новгородским аграриям возместят подорожавший бензин и из бюджета области

Экономика

К 12,3 млн рублей федеральной поддержки добавят ещё около 4 млн рублей

Новгородским аграриям возместят подорожавший бензин и из бюджета области
Анна Рыжкова © ИА Красная Весна
Трактор в поле

Великий Новгород, 7 августа 2018, 19:25 — REGNUM  К федеральной субсидии в размере 12,3 млн рублей, которую Новгородская область получит из резервного фонда правительства РФ на господдержку сельхозтоваропроизводителей, бюджет области добавит ещё около 4 млн рублей. Об этом сегодня, 7 августа, сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области.

Субсидии аграриям перечислят после того, как получат все необходимые согласования: сейчас идёт процесс подготовки документов, также вносятся изменения в порядок предоставления субсидий.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, всего в 2018 году на господдержку сельхозтоваропроизводителей области предусмотрено 549,9 млн рублей федеральных и областных средств. На начало августа субсидии выплачены в размере 317,1 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, субсидии аграриям 79 российских регионов выделены из резервного фонда правительства РФ в связи с ростом цен на топливо. Всего на эти цели направят 5 млрд рублей.

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