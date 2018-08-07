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Законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизтопливо внесен в Госдуму

Экономика

Чтобы избежать скачков цены и снизить социальное напряжение

Законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизтопливо внесен в Госдуму
Иван Шилов © ИА REGNUM
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Москва, 7 августа 2018, 19:22 — REGNUM  Законопроект о госрегулировании цен на бензин и дизельное топливо внесла в Госдуму группа депутатов во главе с первым зампредседателя комитета по делам национальностей Валерием Рашкиным (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

Госрегулирование цен на бензин и дизельное топливо необходимо сегодня, так как цены на бензин растут на фоне сложной социально-экономической ситуации в стране, что негативно влияет на уровень жизни граждан, отмечают авторы законопроекта. Так, резкий скачок цен на горюче-смазочные материалы на внутреннем рынке РФ в первой половине 2018 года вызвал сильное недовольство населения. При этом, отмечают депутаты, цены на бензин растут в основном из-за налогового маневра, который проводит правительство. Речь идёт о повышении ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и одновременном снижении экспортных пошлин на нефть.

Таким образом, с точки зрения депутатов, правительство поддерживает нефтеэкспортеров и ставит рядовых потребителей в уязвимое положение.

Поэтому депутаты предлагают обязать правительство с 1 января 2019 года устанавливать предельный уровень цен на бензин и дизельное топливо.

«Предлагаемая мера позволит обеспечить механизм государственного регулирования ценообразования на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов РФ и гарантировать защиту потребителей от сильных ценовых колебаний на этом рынке и резкого роста вынужденных расходов на автомобильный бензин, что приведет к снижению социальной напряженности в регионах РФ», — уверены авторы инициативы.

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Бензиновый ажиотаж
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