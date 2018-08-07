Вторник, 7 Августа 2018 года
20:12:23 МСК

В Китае занялись наведением порядка на рынке недвижимости

Экономика

Власти потребовали развернуть решительную борьбу со спекулятивными тенденциями

В Китае занялись наведением порядка на рынке недвижимости
Иван Шилов © ИА REGNUM
Мао Цзэдун

Пекин, 7 августа 2018, 19:01 — REGNUM  Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР организовало и провело в г. Шэньяне на северо-востоке страны встречу с функционерами местных органов власти, на котором от имени центрального правительства потребовало стабилизировать цены на землю и жилую недвижимость, сообщает 7 августа Синьхуа.

Провинциальным правительствам северо-востока, центра и юго-запада страны было поручено изучить ситуацию и принять меры по наиболее острым вопросам, включая разгул спекуляции и непропорциональные рыночные ожидания.

В центр жилищной политики на местах центр потребовал поставить удовлетворение потребностей жителей, а также противодействие законным застройщикам, деятельность которых поощряет незаконный оборот жилья.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рынок жилья
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить