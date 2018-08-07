Трамп пролоббировал строительство Трансадриатического трубопровода?

Рим, , 18:59 — REGNUM Стало известно, что в ходе встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте, прошедшей в Белом доме 30 июля, американский лидер пытался убедить своего итальянского коллегу не препятствовать реализации проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК). Проект подразумевает строительство трубопровода, призванного создать независимый от России канал поставки каспийского газа в Европу, пишет информационно-аналитический портал «Каспийский вестник».

По сообщениям азербайджанских СМИ, американский лидер, в частности, высказался в поддержку строительства важного элемента ЮГК — Трансадриатического трубопровода (ТАР), вокруг которого совсем недавно как раз и возник ряд проблем, поставивших под сомнение саму возможность успешного завершения мегапроекта. В ходе встречи Трамп выразил уверенность в том, что Италия все-таки сможет построить ТАР, и таким образом призвал власти Италии не чинить препятствий строительству газопровода.

Напомним, что в июне 2018 года новое правительство Италии заявило о намерении «в приоритетном порядке» пересмотреть свое участие в проекте строительства Трансадриатического трубопровода. Как тогда заявил министр окружающей среды Италии Серджо Коста, учитывая энергетическую политику и потребность страны в газе, итальянское правительство в настоящее время считает проект ТАР «абсолютно бессмысленным».

Попытки переубедить новое итальянское руководство ранее предпринимала и азербайджанская сторона. В июле для обсуждения проблем строительства «Южного газового коридора» общей стоимостью 40 млрд долл. в Баку был приглашён итальянский президент Серджо Маттарелла, который на пресс-конференции по итогам своего визита выразил поддержку проекту TAP и отметил важность Каспийского региона и каспийского газа для Европы.

В настоящий момент стоимость Трансадриатического трубопровода оценивается в 4,5 млрд евро. Планируется, что он будет соединен с еще одним газопроводом — TANAP — на турецко-греческой границе и далее проложен по территории Греции и Албании, а затем по дну Адриатического моря в направлении юга Италии. Мощность TAP предположительно составит 10 миллиардов кубометров газа в год с последующей возможностью ее удвоения. Протяженность трубопровода составляет 878 километров, и лишь восемьиз них проходят по территории Италии. Однако 20% акций ТАP принадлежит итальянской компании Snam, еще 20 процентами владеет BP, а также азербайджанская государственная компания SOCAR.