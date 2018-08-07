В Югре гибнет завод, поставлявший рыбу Сталину и Черчиллю

п.г.т. Берёзово, Югра, , 18:58 — REGNUM В Югре приостановило деятельность крупное предприятие, принадлежащее правительству региона, — рыбоконсервный комбинат в Берёзовском районе. Руководство района поясняет, что сейчас рассматриваются различные варианты для финансового оздоровления предприятия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Берёзовский рыбокомбинат (АО «Сибирская рыба») основан в 1930 году. На нём трудятся более 70 человек. Предприятие знаменито заготовкой сосьвинской сельди, которую поставляли к столу Иосифа Сталина и Уинстона Черчилля. Завод не прекращал работу даже в Великую Отечественную войну.

О критической ситуации на Берёзовском рыбокомбинате говорят не первый год. Одному из старейших предприятий ХМАО необходима реконструкция. Помимо этого, как ранее сообщала в прессе замглавы Березовского района Ирина Чечёткина, у АО «Сибирская рыба» большая налоговая задолженность — 8,5 млн рублей. Сотрудники с лета 2018 года переводились на неполный рабочий день или уходили в неоплачиваемый отпуск.

Директор АО «Сибирская рыба» подозревается в мошенничестве и находится под домашним арестом. У предприятия большие долги по зарплате. Дошло до того, что людям зарплату стали выдавать консервами.

Глава Берёзовского района Владимир Фомин пояснил СМИ, что речь о закрытии АО «Сибирская рыба» не идёт. Предполагается оздоровление финансовой ситуации с привлечением инвестора — Салехардского рыбного комбината.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре пытаются спасти другое правительственное предприятие — деревообрабатывающий завод в посёлке Мортка Кондинского района. Там тоже требуется инвестор. Предприятием заинтересовалась немецкая фирма Siempelkamp.

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