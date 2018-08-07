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В Китае увеличились валютные резервы

Экономика

Запасы золота в стране не изменились и сохраняются на стабильно высоком уровне

Пекин, 7 августа 2018, 18:31 — REGNUM  Народный банк Китая (НБК) сообщил об увеличении в июле валютных резервов КНР почти на 0,2% или на 5,8 млрд долларов, сообщает 7 августа Синьхуа.

Общий объем валютных резервов КНР, как отмечает НБК, составил 3,12 трлн долларов. В июне также был зафиксирован рост валютных резервов на 1,5 млрд долларов.

Состояние запасов золота за тот же период в стране не изменилось и находится на прежнем уровне в 59,24 млн унций, что в долларовом выражении соответствует объему в 72,3 млрд долларов.

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Экономика Китая
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