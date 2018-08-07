«Северный поток-2» оставит ГТС Украины без газа — эксперт

Киев, , 18:29 — REGNUM Политический эксперт Виктор Прошкин согласился с мнением главы компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о том, что Кремль не сохранит транзит природного газа через Украину, в случае реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом Прошкин заявил 7 августав студии телеканала NewsOne.

Он назвал риторику Коболева «реалистичной и очень печальной». Прошкин допускает, что газотранспортную систему может постичь судьба Одесского припортового завода, который резко сократил объемы производства после потери Украиной контроля над Горловкой (Донбасс, под контролем ДНР) и её предприятиями.

«Сейчас наблюдаем как развивается ситуация вокруг Одесского припортового завода. Он имел большую капитализацию. Но из-за конфликта на востоке его цена упала. Также может произойти и с газотранспортной системой. Это очень неутешительный прогноз… Украина теряет статус транзитного государства, как государства, которое может предложить транспортные коридоры для перемещения товаров, услуг, газа, нефти и т.д. Если мы какими-то преградами будем бороться с «Газпромом» или другими какими-то компаниями, не будем разрешать им транзит, тогда они будут искать другие пути», — сказал Прошкин.

Как сообщалось, 6 августа глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил в интервью «Экономической правде», что не верит в сохранение транзита российского газа через Украину, если будет реализован проект «Северный поток — 2». Коболев считает, что Киеву нужно найти западного партнера для управления украинской газотранспортной системой и сохранения транзита российского газа.

«Я не верю, что через Украину будет прокачиваться газ, если «Северный поток — 2» будет реализован в формате, задуманном немцами и россиянами… Нельзя просто говорить Европе: откажитесь. Надо предлагать альтернативу. Альтернатива в том, что Украина будет делиться доходами от транзита с западными компаниями, которые, помимо доходов от транзита, дадут комфорт европейским потребителям и снимут те риски, о которых 15 лет рассказывает «Газпром», — что мы ненадежны, неэффективны и воруем газ… Есть партнеры в других странах, которые могут повлиять на это решение», — сказал Коболев.

По его словам, Украине «нужны те партнеры, которые помогут остаться транзитной страной для российского газа без строительства «Северного потока — 2».

«Такие партнеры есть и в Европе, и в других странах… Не будем говорить намеками. Мы говорим о Европе и США. Это же очевидно», — добавил Коболев.