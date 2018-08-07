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Ивановская область и Узбекистан будут сотрудничать в текстильной отрасли

Экономика

На долю Узбекистана приходится около 25% внешнеторгового оборота области

Ивановская область и Узбекистан будут сотрудничать в текстильной отрасли
Плакат «Хлопководы Узбекистана» (фрагмент). Ташкент, 1952

Ташкент, 7 августа 2018, 19:03 — REGNUM  Председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов принял делегацию Ивановской области во главе с врио губернатора региона Станиславом Воскресенским, пишет 7 августа общественно-политический журнал «Власть.ИО».

В ходе совещания было отмечено, что стратегия развития легкой промышленности Узбекистана может дать новые возможности для текстильных компаний Ивановской области. Глава российского региона отметил, что на долю Узбекистана приходится около 25% внешнеторгового оборота области.

Стороны также обсудили темы сотрудничества в сфере высшего образования, реализации совместных инвестиционных проектов и сырьевого обеспечения предприятий Ивановской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле министерство промышленности и торговли России сформировало рабочую группу по реализации интеграционных проектов в текстильной отрасли России и Узбекистана. Планируется, что члены рабочей группы осенью 2018 года подготовят соглашение о сотрудничестве в текстильной отрасли.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Ивановская область обсудят перспективы сотрудничества

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Российско-узбекистанские отношения
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