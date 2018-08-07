Зарплаты в Свердловской области: лидеры и аутсайдеры

Екатеринбург, , 17:57 — REGNUM В Свердловской области больше всех ежемесячно получают страховщики и финансисты. У них средние по итогам июня зарплаты находятся на уровне 62 214,6 рублей, говорится в материалах Свердловскстата.

На втором месте оказалась сфера научных разработок и исследований. Здесь средний уровень зарплаты составляет 61 628,7 рубля. Третье место у сферы связи и информации — 51 810,5 рубля.

Есть на Урале и сферы, в которых заработать денег сложно. Первое место с хвоста — у предприятий общепита и гостиниц — 21 105,9 рубля. Те, кто занимаются административной деятельностью, получают в среднем 24 894,5 рубля. А 26 777,75 у тех, кто работает в сельском и лесном хозяйстве, а также занимается рыболовством и охотой.

Напомним, средняя зарплата в Свердловской области с учётом малого бизнеса на июнь составила 40 338,3 рубля. Таким образом, в 2018 году средний уровень зарплат превысил отметку 40 тыс. рублей.

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