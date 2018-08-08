Снижения цен на топливо не произошло. Вопреки уверениям Росстата

Москва, , 04:15 — REGNUM Топливная эпопея последних нескольких месяцев уже принесла России многомиллиардные убытки. О том, почему новый скачок цен на бензин вовсе нельзя исключать из прогнозов, рассказывает редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Снижения цен на российском топливном рынке не произошло, несмотря на уверения Росстата о наличии такового снижения. Максимальное снижение цены составило (в Назрани) 1,9%. На остальных автозаправках в 20 региональных центрах снижение было меньше. На этом фоне в пяти крупных городах России цены на бензин ползут вверх.

Попытка вручную затормозить рост цен через обращение к нефтяникам в июне 2018 года временно притормозила развитие топливного ценового бедствия. Но спекуляции со стороны крупных торговых посредников вкупе с поэтапным снижением экспортных пошлин могут вновь перекосить ситуацию на рынке и значительно ударить по топливной инфраструктуре России. Дефицит наливных мощностей в удаленных регионах уже начал сказываться. Что будет дальше?

Читайте подробности: Неукротимое топливо: что происходит с ценами на бензин в регионах

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