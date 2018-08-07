Углеграфитовая отрасль борется за сырьевую независимость

Москва, , 17:48 — REGNUM Отмена заградительных пошлин для индийских производителей c подачи российских металопромышленников может стать непоправимым ударом по всей углеграфитовой отрасли, пишет Газета.ru. Отечественные производители считают наличие таких пошлин возможностью дальнейшего экономического развития и предлагают целый комплекс мер для сохранения работоспособности отрасли.

8 августа в Москве члены Консультативного комитета по функционированию внутренних рынков обсудят решение препятствий на внутреннем рынке для государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, участники заседания разберут «дорожную карту», которая в итоге должна устранить неприемлемые изъятия и ограничения на рынке Союза.

Также комиссия прояснит ситуацию вокруг заградительных пошлин, пользу которых для благосостояния отрасли сложно переоценить: помимо сохранения рабочих мест, они обеспечивают уплату налогов и выполнение социальной нагрузки предприятиями.

Углеграфитовая продукция активно используется в черной и цветной металлургии, атомной, алюминиевой и химической промышленности, а также в производстве кремния и фосфора. Однако при стабильном спросе собственное производство такой продукции имеют только немногие экономически развитые страны, остальным же приходится импортировать ее, неизбежно попадая в экономическую зависимость.

На сегодняшний день в нашей стране российские производители освоили только третью часть рынка, остальное импортируется из-за рубежа. Львиная доля отечественного производства (три из четырех заводов) приходится на группу «Энергопром», прочно входящую в пятерку крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции.

Сокращение импортозависимости в этой сфере — одна из насущных проблем российской экономики, о чем ранее уже говорили представители российских властей. Помочь ситуации могут заключение долгосрочных договоров с отечественными производителями и работа над собственным производством игольчатого кокса.

«Развитие углеграфитовой отрасли в России — тема крайне важная, хотя и может показаться узкоспециализированной. Наша палата будет принимать все усилия для того, чтобы отечественная промышленность развивалась», — заявлял первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров.

Однако серьёзным препятствием для развития отрасли долгое время был демпинг иностранных производителей.

Чтобы бороться с этой проблемой, Евразийская экономическая комиссия еще 2012 году ввела заградительные пошлины для компаний HEG Limited, Graphite India Limited и других производителей сверх общей импортной пошлины в 5%. Расследование ЕЭК обнаружило серьезный демпинг при поставках графитированных электродов в ЕАЭС двух вышеназванных компаний — демпинговая маржа превысила 50%. После повторного расследования ЕЭК выявила угрозу продолжения такого демпинга индийских производителей, что повлекло бы ущерб экономике стран ЕАЭС.

По данным расследования ЕЭК, после введения заградительных пошлин объём производства на территории Союза вырос более чем на 11%, объём реализации поднялся в два раза, а экспорта — наоборот, вдвое уменьшился.

Эксперты считают, что переориентированная на внутренний рынок российская отрасль нуждается в дальнейшем восстановлении. А отмена пошлин может позволить индийским производителям снова прибегнуть к демпинговым схемам, благодаря чему импорт графитированных электродов помешает отечественному производству и в перспективе может загубить его.

«Торговые пошлины, тем более, когда мы видим яркий пример демпинга — это было бы правильно. Пошлины тут помогут, — уверен глава аналитического управления ГК «Альпари» Александр Разуваев. — Учитывая, что мир вошел в период торговых войн, санкций и торговых барьеров, это было бы, конечно, логично. В свое время эффект от девальвации 2014 года серьезно ударил по импорту и поддержал внутреннего производителя, но сейчас он уже сошел на нет, поэтому надо поддерживать его другими способами. Ведь раньше мы могли и через ВТО, и по другим каналам оказать давление, но сейчас, я думаю, мир уже другой».

Проблема имеет и обратную сторону. После того, как в Китае ужесточили экологическое законодательство и закрыли треть местных производств графитированных электродов, у российских металлургических компаний начались сложности с импортом этой продукции. В результате они обратились с жалобой в ФАС на группу «Энергопром». По мнению металлургов, компания с учетом экспортных отгрузок не обеспечивает потребности внутреннего рынка и навязывает невыгодные контракты. Группа в ответ нашла эффективное решение в виде длинных контрактов take-or-pay, содержащих формульное ценообразование и скидку до 30% к спотовым ценам. Также в компании задумались об увеличении мощностей.

Металлурги получили возможность заключить долгосрочные контракты с отечественным производителем, но посчитали, что выгода здесь и сейчас важнее перспективы, и начали лоббировать отмену заградительных пошлин для Индии, что в итоге сделает отрасль импортозависимой.

Более того, индийские производители прямо зависят от поставщиков игольчатого кокса, работающих лишь в Великобритании, США и Японии. Поэтому обычный инструмент давления на экономику России в виде санкций против любой из российских металлургических компаний может разом прекратить поставки углеграфитовой продукции.

В «Энергопроме» же видят ситуацию с пошлинами иначе, считая, что они помогают развитию углеграфитовой отрасли в стране. Для этого нужно создать собственное производства игольчатого кокса — главного сырья для производства графитированных электродов. Пока в Россию его полностью поставляют из все тех же главных стран-санкционеров: Великобритании, США и Японии.

Сырьевая независимость российского производства очевидно необходима, поэтому компания работает над стратегическим взаимодействием с российскими нефтяниками для создания производства игольчатого кокса в России. Именно поэтому производители уверены в необходимости сохранения ограничений для индийских производителей графитированных электродов. Кстати, в Евросоюзе антидемпинговые пошлины успешно действуют с 2004 года.

Чтобы пойти навстречу металлургам, «Энергопром» предлагает им пятилетние контракты и предлагает выстраивать ценообразование по принципу импортного паритета, исходя из средней цены импорта производителей из Германии, США и Японии. Благодаря таким действиям и металлурги получат электроды по справедливым ценам, и российский производитель сможет вкладываться в развитие отрасли.