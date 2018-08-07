Скажите спасибо: в Казахстане прокомментировали рост цен на дизтопливо

Астана, , 17:48 — REGNUM Решение об относительном снижении цен на дизельное топливо для сельскохозяйственных производителей Казахстана является инициативой бизнеса, сообщает 7 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра энергетики республики Болата Акчулаков.

По его словам, относительное снижение цен на дизтопливо — это лепта бизнеса в развитие сельского хозяйства. Акчулаков добавил, что в 2018 году три нефтеперерабатывающих завода должны произвести 4,5 млн тонн дизельного топлива, что покроет 90% потребностей республики.

Как сообщал ИА REGNUM, 6 августа в союзе фермеров Казахстана заявили, что в ситуацию с ростом цен на дизельное топливо должен вмешаться президент республики Нурсултан Назарбаев, так как правительство и депутаты не могут решить этот вопрос.

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