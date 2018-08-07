«В целом всё логично»: власти Тюмени ответили на критику блогера

Тюмень, , 17:36 — REGNUM Отказ от реконструкции улицы Мельникайте в Тюмени лишь усугубит сложную дорожную ситуацию в городе. Начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов на брифинге 7 августа 2018 года ответил на критику московского блогера Ильи Варламова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Приехать в регион, посмотреть и всё раскритиковать — это просто. Не будем мы ничего делать — будут пробки, для экологии будет только хуже. Тем более основная часть улицы уже построена. Осталось расширить улицу на участке до реки. Будут автомобили двигаться без остановок — загазованности будет меньше, чем сейчас, когда все стоят на светофорах. Может быть, мы еще не привыкли к надземным пешеходным переходам, хотя во многих странах они активно применяются. В целом всё логично», — пояснил Сергей Шустов.

Напомним московский блогер Илья Варламов, который ратует за удобство городского пространства, с июня 2018 года атакует критикой реконструкцию улицы Мельникайте. По проекту, на данном путепроводе длинной более 10 км будет реализован принцип беспрерывного движения, без пешеходных дорожек и тротуаров. Предполагается двухуровневое безостановочное движение на основных перекрестках, расширение проезжей части до восьми полос, скорость транспорта 80 км/ч. Пешеходы будут передвигаться при этом по надземным переходам.

Критика столичного блогера вполне предметна. Будет вырублено 711 деревьев. Велосипедистам на пешеходных дорожках будет неудобно передвигаться. На улицах станет безлюдно, торговля угаснет, упадут цены на недвижимость. Загрязнение воздуха, гиподинамия населения, «увеличение скорости снижает время на реакцию для водителя и создаёт эффект туннельной обзорности» и так далее.

Специалисты считают, что в критике блогера Варламова есть справедливые замечания, но некоторые моменты нарочито утрированы.

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