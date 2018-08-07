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В Свердловской области средняя зарплата превысила 40 тыс. рублей

Экономика

Об этом сообщает облстат

В Свердловской области средняя зарплата превысила 40 тыс. рублей
Барьер взят

Екатеринбург, 7 августа 2018, 17:32 — REGNUM  В Свердловской области размер средней зарплаты с учётом субъектов малого бизнеса превысил 40 тыс. рублей. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.

В июне её средний размер составил 40 338,3 рубля. Для сравнения: на начало 2018 года она была 36 726,6 рубля.

Если считать без учёта организаций малого бизнеса, то средняя зарплата ещё выше — 44 715,3 рубля. На начало года было 41 529,6 рубля.

Читайте развитие сюжета: Зарплаты в Свердловской области: лидеры и аутсайдеры

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