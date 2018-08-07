В Казахстане в августе планируют запретить импорт российского бензина

Астана, , 17:45 — REGNUM В августе Казахстан может ввести запрет на импорт российского бензина из-за профицита топлива в республике, сообщает 7 августа агентство «Казинформ» со ссылкой на заместителя министра энергетики республики Болата Акчулакова.

По его словам, на внутреннем рынке Казахстана возник избыток бензина марки АИ-92, что сказывается на снижении его стоимости по сравнению с декабрем 2017 года. Соответствующий приказ находится на согласовании и регистрации в министерстве юстиции республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что приказ о запрете импорта российского бензина должны были согласовать до 24 июня. Однако республика в настоящее время импортирует топливо без ограничений.

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