Воронеж: квартал рядом с Ротондой запланировали под снос

Воронеж, , 17:11 — REGNUM В Воронеже квартал, ограниченный улицами Транспортная, Бурденко и Рабочим проспектом, рядом со знаменитой Ротондой, согласован под реновацию. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии 7 августа, сообщает ИА REGNUM.

Согласно документам, под снос пойдет 27 двухэтажных домов в квартале, который воронежцы прозвали «долиной моек» — из-за большого количества частных моек для машин.

Очищенную от аварийных домов территорию — а речь идет почти о 4 гектарах — планируют отдать под застройку многоэтажками. Отметим, ранее была сокращена охранная зона объекта культурного наследия — Ротонды.

Как сообщало ИА REGNUM, о планах развития этой территории власти заявляли еще в 2016 году. Под снос предлагалось отдать 28 домов и четыре гаража.

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Рядом с этим кварталом расположена знаменитая воронежская Ротонда — часть здания клинической больницы, разрушенного в ходе боев за город. После войны здание решили не восстанавливать и оставить как напоминание о пережитой городом трагедии. Сегодня Ротонда остается одним из самых значимых памятников Великой Отечественной войны. Однако в последние 30 лет Ротонда постепенно разрушается, работы по консервации не проводились с 1980-х годов. Лишь недавно было принято решение о консервации памятника, на проведение экспертизы состояния Ротонды выделено 1,5 млн рублей.

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Отметим, что программа «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе города Воронеж» была принята в 2010 году, тогда срок ее действия ограничили 2016 годом, но затем продлили до 2030: спустя несколько лет после начала ее реализации власти признали, что снос старых домов и строительство на их месте новых кварталов ведется совсем не теми темпами, на которые был рассчитан документ. Проблемы возникли в том числе и со сносом: несмотря на некоторую активизацию в прошлом году, в городе еще остается большое количество домов, расселенных, но так и не снесенных. Так, только на улице Ленинградской по данным на середину мая таких домов было более десятка.

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