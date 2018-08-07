Севастопольцы не хотят, чтобы их домам вернули исторический облик

Севастополь, , 16:35 — REGNUM Жители исторической части Севастополя не хотят проведения капитального ремонта из-за боязни за свои пристройки. Об этом 7 августа сообщила директор Фонда содействия капитальному ремонту Светлана Баранова.

«Сохранение объекта культурного наследия подразумевает приведение дома в его первоначальный вид, то есть придётся убрать все пристройки, балконы, которые незаконно возведены, вплоть до кондиционеров и пластиковых окон. Понимая это, собственники квартир не принимают решения о проведении капремонта», — отметила специалист.

Напомним, губернатор Дмитрий Овсянников ранее поручил исключать из программы капремонта дома, жители которых препятствуют его проведению.