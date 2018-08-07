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Севастопольцы не хотят, чтобы их домам вернули исторический облик

Экономика

Люди не желают убирать свои незаконные пристройки и бойкотируют программу капремонта

Севастопольцы не хотят, чтобы их домам вернули исторический облик
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь

Севастополь, 7 августа 2018, 16:35 — REGNUM  Жители исторической части Севастополя не хотят проведения капитального ремонта из-за боязни за свои пристройки. Об этом 7 августа сообщила директор Фонда содействия капитальному ремонту Светлана Баранова.

«Сохранение объекта культурного наследия подразумевает приведение дома в его первоначальный вид, то есть придётся убрать все пристройки, балконы, которые незаконно возведены, вплоть до кондиционеров и пластиковых окон. Понимая это, собственники квартир не принимают решения о проведении капремонта», — отметила специалист.

Напомним, губернатор Дмитрий Овсянников ранее поручил исключать из программы капремонта дома, жители которых препятствуют его проведению.

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Капитальный ремонт жилья
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