Руденя: трудоустройство выпускников колледжей – в приоритете

Тверь, , 16:30 — REGNUM Задачу повысить уровень трудоустройства выпускников колледжей Тверской области на предприятия региона поставил губернатор Игорь Руденя на заседании правительства региона 7 августа. На заседании обсуждали программу модернизации системы профобразования, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

«Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников средних профессиональных учебных заведений именно на территории Тверской области. Необходимо активно вовлекать работодателей в процесс обучения, от разработки учебных программ и прохождения практики до получения молодыми специалистами первого рабочего места», — сказал Игорь Руденя.

По данным облправительства, сегодня на предприятия Тверской области трудоустраиваются 43% выпускников колледжей региона. К 2024 году этот показатель должен достичь 50%. Глава региона подчеркнул: особое внимание необходимо уделить внедрению практико-ориентированных программ в колледжах.

По мнению Игоря Рудени, нужно сформировать систему профориентации школьников, направленную на популяризацию профессий, актуальных для региона.

«Основная задача — обеспечить выпуск специалистов с высоким уровнем подготовки, по специальностям, востребованным на рынке труда», — подчеркнул Игорь Руденя.

На базе действующих колледжей до 2024 года предполагается создать девять специализированных центров компетенций — тренировочных баз для подготовки участников международных соревнований «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Напомним, сейчас в регионе работают 52 организации профобразования — по их количеству Тверская область лидирует среди субъектов ЦФО. По 179 специальностям и более чем 1000 программ профессиональной подготовки обучаются свыше 25 тысяч человек, в том числе 1,3 тысячи детей-сирот и 638 людей с ограниченными возможностями здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тверской области модернизируют систему профобразования: Руденя