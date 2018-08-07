РФ ответит симметрично, если санкции США Ирану затронут ее интересы

Москва, , 16:17 — REGNUM Введение Вашингтоном санкций против Ирана на фоне выхода США из ядерной сделки «противоречит интересам безопасности в регионе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

При этом парламентарий указал на то, что на фоне агрессивных и незаконных действий администрации Белого дома против Тегерана намерение Вашингтона провести новую экспертизу иранских ядерных объектов без соответствующих согласований с Ираном и другими участниками сделки — парадоксально.

«Фактически США расписываются в отсутствии объективных причин для выхода из сделки. Получается, что руководству США почудилось нарушение Ираном договоренностей и Вашингтон на всякий случай ввел санкции», — рассуждает Железняк.

Депутату очевидно, что «в случае, если санкции США затронут интересы российских компаний, сотрудничающих с иранскими партнерами, наша страна примет соответствующие ответные меры».

Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий восстановление в два этапа санкций против Ирана, которые ранее были отменены в связи с ядерной сделкой.