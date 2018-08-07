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В Италии снижаются цены на жилье в горах и у моря

Экономика

Количество сделок купли-продажи на вторичном рынке при этом растет

В Италии снижаются цены на жилье в горах и у моря
Александр Иванов. Вид из Помпеи на Кастелламаре. 1846

Рим, 7 августа 2018, 15:53 — REGNUM  Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке Италии растет, но цены на недвижимость снижаются, сообщает Il Sole 24 Ore во вторник, 7 августа, со ссылкой на данные профильного исследования.

В целом в 2017 году было совершено на 3,5% сделок больше. Особенной популярностью пользовалось жилье поблизости от озер (+8%) и моря (+4,8%), а вот число сделок с недвижимостью в горной местности сократилось на 4,3%.

При этом средняя цена сделки падает. В частности, на морском побережье провинции Лацио — на 4,1%, на Сардинии — на 3,5%, в горной местной в Умбрии — на 4,5%.

Средняя стоимость квадратного метра жилья в так называемых «туристических» районах страны составляет в настоящее время 2173 евро. За год стоимость снизилась на 2,5%.

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Экономика Италии
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