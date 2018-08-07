Чистая прибыль «Роснефти» за шесть месяцев выросла в 4,1 раза

Москва, , 15:53 — REGNUM Чистая прибыль «Роснефти» за шесть месяцев 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности увеличилась в 4,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 309 млрд рублей, говорится в опубликованном 7 августа отчете компании.

«Чистая прибыль, относящаяся к акционерам, по итогам полугодия составила 309 млрд рублей, увеличившись в 4,1 раза год к году», — говорится в сообщении.

Кроме того, выручка компании по итогам первых шести месяцев текущего года выросла почти на 35%, до 3,787 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Роснефти» сообщили, что компания выкупит собственные акции на рынке и разместит их на своем балансе. Максимальный объем составит $2 млрд, срок — до 31 декабря 2020 года включительно. При этом максимальное количество акций не превысит 340 млн штук.

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