«Трансконтейнер» отказался от претензий к ФАС из-за сделки по терминалу

Москва, , 15:43 — REGNUM Спор между ведущим российским железнодорожным контейнерным оператором «Трансконтейнер» с Федеральной антимонопольной службой по поводу отказа согласовать покупку терминала у Global Ports в Санкт-Петербурге разрешён. Заявитель — компания «Трансконтейнер», которая весной 2018 года подала иск в суд, отказалась от своих требований.

Сегодня, 7 августа, Арбитражный суд Москвы прекратил производство по этому делу. Причиной отказа от ранее озвученных требований со стороны контейнерного оператора стало согласование ФАС покупки терминала. Повторно поданное компанией в антимонопольное ведомство ходатайство было удовлетворено.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года ФАС России отказало удовлетворить ходатайство ПАО «Трансконтейнер» об осуществлении сделки по приобретению 100% голосующих акций в уставном капитале ЗАО «Логистика-Терминал». В решении отмечалось, что с долей на рынках услуг по предоставлению контейнеров и фитинговых платформ, превышающей 50%, «Трансконтейнер» занимает доминирующее положение. При этом приобретение ЗАО «Логистика-Терминал» ещё более усилит доминирующее положении компании на соответствующих товарных рынках. На основании закона о защите конкуренции в удовлетворении ходатайства было отказано.

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