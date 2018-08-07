«Хартия» отменила закупку по вывозу мусора в Ярославской области

Ярославль, , 15:39 — REGNUM ООО «Хартия» отменило закупку услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора на территории Ярославской области. Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный оператор намеревался отдать на субподряд вывоз мусора во всех районах, кроме Ярославля. Однако 6 августа компания приняла решение отказаться от закупки. Причины этого в ярославском офисе компании корреспонденту ИА REGNUM сразу пояснить не смогли, однако чуть позже сослались на техническую ошибку. Аукцион будет объявлен снова.

Региональный оператор должен начать работу в регионе с 1 сентября.

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