Москва, , 15:35 — REGNUM В апреле 2018 года Китай ввел торги нефтяным фьючерсом за юани (петроюань). Первоначальные объемы торгов и интерес к торгам были достаточно скромными. Но китайцы не те ребята, которые не умеют ждать. И вот сегодня, 7 августа, объем торгов петроюанем вырос до 1% от мирового торгового объема, и цена за день выросла на суточный торговый лимит в 5% до 537, 2 юаня за баррель. Таким образом, по текущему курсу пары USDCNY 6,8277 цена барреля в долларах выходит примерно $78,70 за бочку, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«На самом деле, это тревожный звонок для доминирования американского доллара в мировой торговле. 6 августа президент США подписал указ о начале санкционных мероприятий в отношении Ирана. После 8 мая, когда Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки, многие пытались убедить его в ошибочности такого шага. Но 6 августа Трамп сделал то, что обещал», — отметил эксперт.

Этот фактор поддержал цены на нефть, которые за два дня текущей недели выросли выше $74,20 за баррель (марка Brent). Кроме этого, 3 августа американское агентство Baker Hughes показало снижение количества буровых в Штатах (859 против 861 неделей раньше), а Саудовская Аравия показала снижение добычи в июле-2018. 7 и 8 августа выйдут данные по запасам нефти в США, которые на прошлой неделе были несколько противоречивыми, но высока вероятность, что глобальная политика перевесит сиюминутный эффект от статистики запасов и цена барреля закрепиться чуть выше $75.

«Иранские производители тем временем объявили о переводе своих контрактов на шанхайскую биржу, очередь за Россией и саудитами. Там и цена выше, да и про санкции там никто не говорит, поэтому Шанхай может составить серьезную конкуренцию Лондону и Нью-Йорку. Таким образом, Пекин закладывает мину под могущество нефтедоллара. В совокупности с угрозой обрушить трежерис, Трампу не лишне ещё раз взвесить все выгоды от торговой войны с Поднебесной», — считает Грачев.

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